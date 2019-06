Grootste methvangst ooit in Nederland: 2500 kilo in Rotterdams bedrijfspand

Grootste drugsvangst ooit in Nederland: 2500 kilo methamfetamine in Rotterdams bedrijfspand

In een bedrijfspand in Rotterdam heeft de Landelijke Recherche een enorme hoeveelheid aan methamfetamine gevonden. Het is de grootste vangst van dit soort drugs ooit in Nederland en Europa. Het gaat om 2500 kilo, met een straatwaarde van honderden miljoenen euro's.

De politie deed de vondst vorige week al, maar komt er nu pas mee naar buiten. De recherche vond de drugs in een pand met een verborgen ruimte. Methamfetamine is de voorloper van crystal meth.

Niets speciaals

Volgens de politie is er de laatste tijd een toename in het aantal zaken met meth. "We kijken er meer naar uit", legt politiewoordvoerder Thomas Aling uit. "Maar het komt ook zeker vaker voor."

Op het eerste gezicht was er niet iets speciaals aan het pand te zien, behalve dat de bovenverdieping van binnen kleiner was dan van buiten. Later bleek dat er over de breedte van het pand een muur gemetseld was, met daarachter een verborgen ruimte. Daarin lag een groot aantal tassen met pakjes met meth.

Het onderzoek leidde uiteindelijk tot Utrecht. Daar werd in een loods 17.500 liter chemicaliën gevonden. Daarmee zou cocaïne gewassen kunnen worden en synthetische drugs geproduceerd. Ook vond de politie uitgeholde stenen, waarmee de drugs waarschijnlijk werden gesmokkeld.

Twee mogelijkheden

Op de beelden van de politie zijn vaten van GDF Suez te zien. Een woordvoerder van de afvalverwerker laat weten dat de inval niet bij het bedrijf, laat staan een Rotterdamse vestiging is geweest. "Er zijn twee mogelijkheden. Wij leveren jaarlijks 100 duizend vaten aan klanten. Mogelijk zijn deze vaten gestolen. Of de vaten worden gebruikt bij het afvoeren van de stoffen die de politie heeft ontdekt. We zijn in elk geval niet blij dat deze zichtbaar in beeld zijn."

De drugs zijn inmiddels vernietigd. Wie erachter zit weet de politie nog niet.