'Rotterdamse sportverenigingen moeten vernieuwen'

De Langen stelt dat het vroeger normaal was dat je op één sport zat, maar dat is nu niet meer aan de orde. "Kinderen willen niet meer één sport beoefenen, maar meerdere. Ze willen veel verschillende dingen proberen: de ene week het een en de andere week het andere."

Als voorbeeld geeft hij multisportclub Feyenoord (naar voorbeeld van Barcelona) waar voetbal, hockey, zaalvoetbal en basketbal samenkomen en met hetzelfde wordt gespeeld.

E-sports en Urban Sports

"Je mag best gaming aan een vereniging toevoegen", vindt De Langen. Hij denkt dat er anders twee groepen kinderen ontstaan. "De chips etende bankhangers en de fitte verenigingskinderen. Ik wil dat zij met elkaar kunnen samenspelen."

Door verschillende verenigingen in één gebouw te hebben, zijn er meer mogelijkheden. "Je kunt verschillende sporten doen in één complex, er is voor ieder wat wils." Hier kunnen bijvoorbeeld ook wijkactiviteiten georganiseerd worden. Voorbeeld is sportcomplex Olympia aan de Buitendijk.

Om de clubs te helpen zijn er dertien verenigingsconsulenten beschikbaar om te helpen bij de vernieuwingstrajecten.