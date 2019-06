Bewoners Van Galenstraat hebben weer water

De bewoners van de Van Galenstraat in Rotterdam-Rubroek hebben weer water. Door de gesprongen waterleiding van dinsdagavond was het water tijdelijk afgesloten.

"Ik zag vooral veel water", vertelt een bewoner. "We moesten even het huis uit, voor een paar uur, en toen was het weer over. Het was niet anders." Zelf woont hij op de tweede verdieping, dus het water stond niet in zijn woning. "Gelukkig niet, dan heb je helemaal een hoop problemen. Voor de andere bewoners is het erg vervelend."



Dinsdag was er, door de gesprongen waterleiding, een groot gat in de stoep voor de ingang van het portiek ontstaan. Bewoners van de flat werden uit voorzorg uit hun huizen gehaald, maar konden later op de avond weer naar huis. Over het sinkhole zijn loopplanken gelegd.

De buurt wordt geadviseerd het water eerst drie minuten te koken voor gebruik.

Het is niet de eerste keer deze maand dat in Rotterdam een sinkhole ontstaat. Op 12 juni was het raak in de Schielaan in Rotterdam-Overschie. Een dag later ontstond in dezelfde wijk opnieuw een zinkgat, in de Pieter van Aschstraat.

De oorzaak van het springen van de waterleiding wordt onderzocht door Evides.