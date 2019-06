Wonen bij de Kuip tijdens concert Rammstein: 'Echt chaos'

"Ik ben met de watertaxi", vertelt een man, terwijl hij net de kade op stapt. "Lekker toch, geen gezeur met parkeren, geen kosten. Ideaal!" Iets verderop komt een man in zwart shirt uit Purmerend voor de Duitsers, maar dat is het 'm waard.

Volgens een verkeersregelaar is het dinsdagavond toch echt minder druk dan een paar weken geleden, toen Marco Borsato in de Kuip stond. Ook ziet hij een verschil in publiek: "Nu zie ik meer tattoo's", lacht hij.

Voor de ene bewoner is zo'n concert extra drukte, de anders slaat er een slaatje uit. "Het is echt een chaos om hier te wonen, maar wel genieten hoor." De bewoner van de flat heeft het handig aangepakt: hij verhuurt namelijk zijn garagebox als fietsenstalling. "Hier kost het vijftig cent, in de Kuip is het een euro", voegt hij lachend toe.