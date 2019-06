Wethouder Wijbenga kreeg bijna 50 duizend euro mee van Woonbron

De SP in Rotterdam noemt dit verwerpelijk. Al dan niet omdat Wijbenga vrijwillig wegging bij de corporatie.

Eerder ontstond er al ophef over de Rotterdamse wethouder Van Gils, die bij zijn eervol ontslag als gemeente-ambtenaar in Amsterdam 75 duizend euro meekreeg. De volledige oppositie in de Rotterdamse gemeenteraad wil dat Van Gils afstand doet van zijn ontslagvergoeding. De wethouder zelf liet eerder weten dat alles volgens de regels is gelopen.