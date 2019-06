Expert: Een pup is emotie, dus let op bij de aanschaf

Hij komt het gemiddeld één keer per week tegen. Een klant die een pup heeft gekocht van een malafide handelaar. En die blijkt dan ziek. "Onlangs zelfs één met hondsdolheid", vertelt dierenarts en Rijnmond-expert John de Deugd. "Die hebben we moeten laten inslapen. Dat is natuurlijk een drama voor het gezin."

Puppyfarms

In Bulgarije en Roemenië worden pups gefokt op zogenoemde puppyfarms. Dat gebeurt vaak onder erbarmelijke omstandigheden, weet de dierenarts. Maar er is veel vraag naar honden en de handel levert ontzettend veel geld op.

Niet bij een louche handelaar kopen, is een simpel advies. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want het probleem is dat pups van de puppyfarms niet zijn te herkennen. De Deugd: "Ze plaatsen advertenties en doen het voorkomen alsof je van een particulier koopt."

Lief koppie

"Een pup is emotie, als je zo'n lief koppie ziet, ben je zó verkocht en dat weten die handelaren ook." De Deugd heeft een paar tips voor mensen die een pup overwegen om aan te schaffen. "Denk er allereerst goed over na welk ras bij je past. Als je weet welk ras je wilt, neem dan contact op met de rasvereniging." John raadt af om op internet te kopen. "Koop bij een goede fokker, ook al betaal je dan iets meer. Het kan een hoop ellende schelen." Tot slot raadt hij aan om bij het nestje te gaan kijken. Verder moet de hond gechipt zijn en de vaccinatiepapieren moeten kloppen.