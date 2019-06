30 maanden cel geëist voor bestelen bejaarden

Het Openbaar Ministerie eist 30 maanden cel tegen een Roemeen van 29 jaar, voor het bestelen van verschillende bejaarden, onder meer in Rotterdam. Zijn 41-jarige 'collega' moet zich later voor de rechter verantwoorden.

Volgens de officier van Justitie lijkt het erop dat de twee alleen maar naar Nederland zijn gekomen om 'hier strafbare feiten te plegen'.

Van verschillende Rotterdamse en Haagse ouderen maakten de twee sieraden, geld en telefoons afhandig. "Verdachten zochten bewust de plekken op waar ze kwetsbare personen dachten aan te treffen", aldus de officier. Onder meer een 80-jarige vrouw in rolstoel, een man met rollator en een 95-jarige die in de hal van een verzorgingstehuis zat, vielen ten prooi aan het duo.

De twee hadden een vaste manier van opereren. Ze overdonderden de ouderen met vragen over geld wisselen voor de parkeermeter en stopten hen meteen een paar munten in de hand. De slachtoffers wimpelden de mannen af, maar eenmaal vertrokken waren armbanden, horloges, portemonnees of telefoons verdwenen.

De verdachten zijn in Roemenië, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk voor vergelijkbare diefstallen veroordeeld.