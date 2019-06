Bekir E. overgeplaatst naar andere gevangenis

Bekir E., de man die de 16-jarige Humeyra zou hebben doodgeschoten vorig jaar, is overgeplaatst naar een andere gevangenis. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) bevestigd.

Waarom hij is overgeplaatst wil het OM niet zeggen. Ook de advocaat van de verdachte houdt zijn mond hierover. Volgens het Algemeen Dagblad zou E. bedreigd zijn.

Bekir E. heeft eerder bekend dat hij in december de 16-jarige Humeyra heeft doodgeschoten bij haar school in Rotterdam. Op dat moment had het meisje al vier keer aangifte gedaan tegen haar ex-vriend E., voor bedreiging, stalking en mishandeling.



Begin april stond E. voor het eerst voor de rechter.