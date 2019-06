Gemeente bereid miljoenen te investeren in winkelgebied Alexander

Wethouder: 'Een investering in het hart van Alexander is nodig'

Het gebied rondom het station is onlangs nog opgeknapt in afwachting van de verbouwing van het station.

Rotterdam Prins Alexander is een van de grootste wijken van Rotterdam, met bijna 100 duizend inwoners. Toch is er al een poosje weinig veranderd of geïnvesteerd. De gemeente wil aan de slag om daar iets aan te doen én is bereid te investeren.

Dat zegt wethouder Wijbenga woensdag tegen RTV Rijnmond, voorafgaand aan een bijeenkomst met ondernemers en inwoners in Prins Alexander: “Dit is een heel belangrijk stuk van Rotterdam. De inwoners komen hierheen voor de trein, om te werken, boodschappen te doen en om te winkelen. Maar als je goed kijkt, zie je dat het wel wat verouderd is. Dit deel van de stad verdient het om een mooier hart te krijgen.”

Concrete bedragen noemt de wethouder nog niet voor het verbeteren van de vierkante kilometer rond het winkelcentrum Alexandrium en het treinstation. Hij wil het komende halfjaar in kaart brengen welke ideeën er zijn en wat er mogelijk is, om daar dan een plan voor te maken. “Het is duidelijk dat we dit willen en dat het geld kost. Een investering in het hart van Alexander is nodig.”

Verbetering centrum

Rotterdam Alexander staat voornamelijk bekend om de woonmall en het winkelcentrum, en voor OV-reizigers om het treinstation dat een van de grootste OV-knooppunten van Rotterdam is. Er zou volgens bewoners weinig te beleven zijn en het gebied bestaat vooral uit woonwijken.

Marco Bunk, eigenaar van café-restaurant Wilskracht, vlakbij het treinstation, zegt: “Het echte centrum van Rotterdam bruist, is volop in beweging, staat hoog in alle lijstjes en er komen steeds meer toeristen. Maar de woningen in het centrum, dat zijn er al niet zoveel, en ze zijn ook nog eens bijna onbetaalbaar geworden voor de gewone Rotterdammer. Je ziet dat Rotterdammers nu meer naar de buitengebieden zoals Alexander trekken.”

Meer groen en levendigheid

Dus mag Rotterdam Alexander wel wat aantrekkelijker worden gemaakt, vinden Bunk en Herman van Dongen, van de stichting Hart voor Prins Alexander. Ideeën hebben beide heren genoeg. Bijvoorbeeld een verschuiving van auto naar meer toegang en mogelijkheden voor langzaam verkeer en voetgangers, het vervangen van - nu leegstaande - kantoorgebouwen door woningen en meer horeca in de plinten van de kantoorgebouwen rondom Alexandrium. De heren pleiten ook voor meer groen in het gebied.

Financiering

De uitvoering van die en andere ideeën die bewoners aandragen tijdens een bijeenkomst woensdagmorgen gaat wel geld kosten, mogelijk tientallen miljoenen euro’s. Bijna niet te vergelijken met projecten zoals in Rotterdam-Zuid of op de Coolsingel, waar de bedragen vele malen hoger zouden zijn.

Als het plan eenmaal rond is, wordt het gepresenteerd aan de gemeenteraad. Als er ook steun is vanuit ondernemers, is de kans groter dat het plan wordt geaccepteerd en zal worden uitgevoerd. Wethouder Wijbenga zegt: “Dit is een groot winkelgebied, met kantoren, een OV-knooppunt en dus meerdere partners. De kans dat deze ideeën kunnen worden uitgevoerd, wordt groter als meerdere partijen mee gaan doen. Alleen dan wordt het een succes.”

Hart van Prins Alexander

Marco is blij met die woorden. “Ik zit hier nu al twintig jaar. Toen lag er al een visie klaar om het Prins Alexanderplein een horecaplein te maken en het te verlevendigen”, zegt hij. “Als je er meer horecagebouwen neerzet, dan gaat er wel wat bruisen en leven. Het ontbreekt hier nu aan culturele activiteiten en instellingen, de publieksvoorzieningen blijven achter. Er is niet echt iets van een filmhuis of een theater, terwijl we wel 95 duizend inwoners hebben.”

Herman van Dongen, van de stichting Hart voor Prins Alexander, is het met hem eens. “Dit is een stadsgebied van een gemiddelde stad in Nederland. Met name voor jongeren, maar juist ook voor ouderen, is in dit centrumgebied heel weinig. Ik zou wel willen dat mensen hier graag naartoe komen.”