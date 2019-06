Relatie Rotterdamse hoofdofficier 'plakkerig en ongezond'

De relatie was eerder uit de doeken gedaan door de Commissie Fokkens in een rapport, dat eind april verscheen. Om privacyredenen was hoofdstuk 4 nog weggelaten. Dat is woensdag alsnog openbaar gemaakt. Het gaat uitgebreid in op de relaties en de geruchten, zij het dat sommige passages onleesbaar zijn gemaakt.

Van Nimwegen en Bloos hebben gezegd dat zij pas vanaf het najaar van 2015 een partnerrelatie hebben. Uit hoofdstuk 4 valt op te maken dat vele OM-medewerkers al vanaf 2011 waarnamen dat sprake was van een liefdesaffaire.

Zo hebben meerdere procureurs-generaal (de hoogste bazen binnen het OM) de kwestie aangekaart bij de voorzitter van de PG's. De voorzitter, Herman Bolhaar, zou hebben gezegd dat Van Nimwegen het steeds ontkende en dat daarmee voor hem de kous af was.

Plakkerig

Een andere collega van Van Nimwegen noemt hun relatie 'plakkerig en ongezond'. "De verhoudingen klopten niet meer. Alles wat Van Nimwegen riep werd klakkeloos aangenomen. Als je moeilijke zaken met Bloos besprak, dan werd dat vervolgens met Van Nimwegen besproken en kon de eerder afgesproken aanpak heel anders worden."

De commissie Fokkens heeft met name gekeken of sprake is geweest van belangenverstrengeling: heeft Marc van Nimwegen er als procureur generaal voor gezorgd dat Bloos hoofdofficier werd bij het functioneel parket? Fokkens concludeert dat Bloos sowieso een logische kandidaat was. Wel zijn er vraagtekens bij haar voordracht, omdat Van Nimwegen daar invloed op had.

Omstreden was ook een dienstreis van beiden naar Thailand in 2012. In de top van het OM was wrevel, omdat Van Nimwegen en Bloos 'niets te zoeken hadden op die conferentie.' Hun deelname ging ten koste van andere OM-medewerkers, die beter bij het thema van de conferentie (cybercrime, mensenhandel) pasten.

Saillant is verder dat Van Nimwegen en Bloos hun reis lieten omboeken, zodat zij enkele dagen langer in Thailand konden blijven. In hoofdstuk 4 staan hele reeksen voorbeelden van nog andere, gezamenlijke 'uitstapjes'.

Koffers

Zo zag een getuige beiden eind 2013 tijdens een tweedaagse bijeenkomst op het ss Rotterdam 'met koffers één hut binnengaan'. Tijdens een OM-conferentie in Doorwerth gingen zij 'tot tweemaal toe samen een hotelkamer binnen, de eerste maal met hun koffers'.

Verder regent het beschouwingen als 'hand in hand lopen' en 'elkaar aanraken op een wijze en een plaats die ongepast zijn bij een normale, collegiale verhouding'.

Als klap op de vuurpijl zeggen twee chauffeurs dat volgens hen vanaf 2012 sprake was van een relatie. "Er waren veel afspraken's avonds in hotels of restaurants waarbij de chauffeurs vaak lange tijd moesten wachten."

De chauffeur van Bloos bracht haar geregeld naar de woning van Van Niwmegen. Als dan haar secretaresse belde waar zij bleef dan loog zij volgens de chauffeur 'dat ze in de file op de A10 stond, terwijl ze daar helemaal niet was'.

Meerdere collega's hebben beiden aangesproken op hun romantische relatie en dat zij daarmee in de problemen zouden komen, maar dat werd dan altijd ontkend. De Commissie Fokkens citeert een kernachtige reactie van Marc van Nimwegen dat hij 'niet meedeed aan deze flauwekul, deze zieke roddelcultuur'.