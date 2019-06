Voor duizenden euro's aan boetes geïnd bij politieactie Spaanse Polder

Bij een actie van de politie en de Belastingdienst in de Rotterdamse Spaanse Polder is voor 14.633 euro aan openstaande boetes geïnd. Ook vonden agenten 4 duizend euro in contanten in de auto van een 34-jarige man.

Hoe de man aan dat geld was gekomen, kon hij niet zeggen. Daarop is hij aangehouden voor witwassen, zijn auto is in beslag genomen.



Twee andere auto's werden ook in beslag genomen. Een bestuurder reed in een zeer prijzige auto, terwijl hij ook een uitkering ontving. Dat konden de medewerkers van de Belastingdienst niet met elkaar rijmen, waarna de uitkering is stopgezet.

Tijdens de actie werden ook verschillende bekeuringen uitgeschreven: voor niet handsfree bellen, het niet dragen van een gordel, rijden door rood en rijden met een verlopen APK.