Grote brand op dak Hogeschool Heijplaat

Hulpdiensten zijn met veel materiaal onderweg naar het voormalig RDM-terrein op Heijplaat. Naast drie blusvoertuigen en twee redvoertuigen is ook een blusboot van het Havenbedrijf ingezet.



De veiligheidsregio adviseert omwonenden uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen.

Bovenstaande video: Ilja van Rijswijk

John woont vlakbij de locatie en was onderweg naar huis vanuit het boodschappen doen. Er was toen nog geen brandweer aanwezig. Hij vertelt: “Ik zat in de bus toen de politie met gillende sirenes voorbij kwam. Het was een komen en gaan van brandweer en politie.” Volgens John stonden er tientallen mensen buiten. Een deel daarvan zou afkomstig zijn vanuit de ontruimde panden, een ander deel bestaat uit kijkers uit de buurt. Hij is inmiddels weer thuis. “De brand is bij ons thuis in ieder geval goed te ruiken, dus we hebben de ramen en deuren maar gesloten. Er gaan nu nog steeds continu sirenes voorbij onderweg naar de brand.”