Jos van Emden wint NK tijdrijden

Jos van Emden heeft zich verzekerd van de nationale titel bij het tijdrijden. De Schiedamse wielrenner van Jumbo-Visma had voor de 40,8 kilometer in Ede 46.59 nodig. Sebastian Langeveld werd tweede en het brons ging naar Dylan van Baarle in 47.26.

De nationaal kampioen van 2017 Tom Dumoulin deed vanwege een blessure niet mee in Gelderland. Onlangs won Van Emden ook al de tijdrit in de ZLM Tour. In 2010 werd de schiedammer ook al kampioen bij de elite in de strijd tegen de klok. Vorig jaar stelde Van Emden op het NK tijdrijden teleur met een vijfde plek.