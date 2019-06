Damen: 'Dit jaar hebben we leiders, die wij vorig jaar misten'

Damen verwacht ieder moment zijn eerste kindje. De aanstaande entree van zijn zoontje speelde mee in zijn overweging om bij Excelsior te blijven. "Ik had nog langer kunnen wachten en hopen op een eredivisieclub, maar met een kleine op komst is zekerheid ook wel lekker. Ik zit hier al vijf jaar en krijg veel vertrouwen uit de club. Waarom zou je dan ergens anders heen moeten?"

In twee dagen was hij er uit met de clubleiding. Damen ziet de toekomst van Excelsior met vertrouwen tegemoet. "Met Thomas Verhaar hebben we doelpunten in huis gehaald. Kyle Ebecilio is een fantastische versterking. Sander Fischer is een leider. Die jongens hebben ook hun woordje bij zich en dat hebben we het afgelopen jaar gemist. We misten een echte leider. Zo niet, twee of drie. Het was te afwachtend en te stil. Dat probleem hebben we nu getackeld.

Aanpoten

Op de eerste training werd er veel gelopen. Nieuweling Kyle Ebecilio kon dat wel waarderen. "Beter direct zo dan langzaam opbouwen. Dan weet je direct waar je aan toe bent." Ebecilio speelde de afgelopen jaren heel weinig door een zenuwaandoening, maar voelt zich nu fit. "Ik voel het aan mijn benen. Ik ben blij dat ik de hele voorbereiding mee kan doen. Dat geeft ook een groot verschil."