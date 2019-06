Hoe is het nu met Jan Fens en zijn Katwijkse ziekte?

Elke woensdagavond om 19.00 uur herhaalt Radio Rijnmond bijzondere gesprekken en reportages uit het verleden. Dit keer een interview uit 2014 met een zekere lading: Rotterdammer Jan Fens vertelde over zijn 'Katwijkse ziekte'. Een erfelijke aandoening, waarbij je ieder moment een hersenbloeding kunt krijgen.

Vijf jaar later ontmoet Paul Verspeek Jan Fens opnieuw. Hij zit tegenover een levenslustige vent, die wel het een en ander heeft meegemaakt. "Sinds ons vorige interview heb ik drie hersenbloedingen gehad, waarvan één zware."

Gelukkig hebben de aanvallen geen blijvende schade toegebracht. Hij is nog vol in bedrijf, steeds onder het motto 'leef alsof het je laatste dag is'.

In 2014 kondigde Jan al aan dat hij de wandeling naar Santiago de Compostela ging lopen. Dat is gelukt, samen met een vriend. Ze keken er beiden met veel plezier op terug. "Hij zei: Jan, op je begrafenis houd ik een mooie speech. Wat gebeurt: hij krijgt een bacteriële infectie en sterft. Vervolgens sta ik op zíjn begrafenis een toespraak te houden..."

Medicijn

Onvermoeibaar is de inzet van Fens voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte CAA, via zijn eigen Foundation . "Er is nu zicht op een medicijn dat het kan voorkomen. Daar heb ik dus niets meer aan, maar mijn kinderen en kleinkinderen wel."

En kleinkinderen zijn er. Sprak hij in 2014 nog de verwachting uit dat hij "nooit opa zou worden", inmiddels is hij al drie kleinkinderen rijker. Hij hoopt dat het onderzoek nog meer resultaat oplevert. "Daar is ook voor nodig dat mensen uit Katwijk die de ziekte hebben, zich melden. Dus bij deze een oproep!"

De oude en nieuwe reportage zijn te beluisteren door op de blauwe tegel te klikken. Daarin zit ook een net uitgekomen lied waarvan Jan Fens zelf de tekst heeft geschreven, gezongen door Ruben Anthony.