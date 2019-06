Rechters proces MH17 bekend

Daan Glass is aangewezen als reserverechter. Over het aanstellen van een tweede reserverechter wordt nog nagedach.

In grote, langdurige zaken wordt vaker gewerkt met reserverechters. Hij of zij kan een behandelend rechter vervangen, bijvoorbeeld in geval van ziekte, zodat de zaak gewoon door kan gaan.

Koster werkte eerder bij de rechtbanken in Alkmaar en Utrecht en is sinds 2016 strafrechter in Den Haag. Kerstens-Fockens kwam na een periode in Amsterdam in 2009 naar Den Haag. Glass is sinds 2005 rechter in Den Haag.

Het Openbaar Ministerie (OM) liet eerder al weten dat ook de officieren van justitie voor de MH17-zaak zijn aangewezen. Hun namen zijn nog niet bekendgemaakt.

De rechtszaak over vlucht MH17 begint op 9 maart volgend jaar in het Justitieel Complex Schiphol. Het OM heeft vier mannen aangeklaagd. Het gaat om drie Russen en een Oekraïner.

De fatale vlucht MH17 kostte op 17 juli 2014 het leven aan 298 mensen, onder wie veel Nederlanders. Dertien slachtoffers kwamen uit de regio Rijnmond, drie waren er geboren.

Onderzoekers hebben vastgesteld dat het toestel is neergehaald door een BUK-raket die vanuit Rusland naar Oekraïne was gebracht. In het gebied werd op dat moment gevochten tussen het Oekraïense leger en pro-Russische rebellen.