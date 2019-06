Een romantische tijdmachine in met cruisedirecteur Mai Elmar

Mooie houten vloeren, rode muren, grote vazen met bloemen, portretschilderijen met grote gouden lijsten, een ouderwets theater en een dansend echtpaar dat schuifelend over de dansvloer zwiert. Aan boord van de Queen Victoria voelt het alsof je in een romantische tijdmachine bent gestapt.

Tijdens een rondleiding op het schip zie je de glinstering in de ogen van Mai Elmar, de directeur van Cruise Port Rotterdam. "Ik vind het zo mooi dat je een beetje het idee krijgt van wat het was om vroeger trans-Atlantisch te reizen. De romantiek, maar dan wel met alle moderniteiten erbij die je je kunt bedenken."

Groot, groter, grootst

Toen Mai Elmar in 2000 begon bij Cruise Port Rotterdam kwam er maar een handjevol cruiseschepen naar Rotterdam. Inmiddels weten meer dan honderd van zulke drijvende flatgebouwen de stad te vinden.

En niet alleen is er een ontwikkeling merkbaar in het aantal schepen dat aanmeert in de stad. Ze worden ook steeds groter. Vijftien jaar geleden werd de Queen Victoria, waar ongeveer 2000 passagiers op kunnen, nog gezien als een heel groot schip. Inmiddels komen er schepen naar Rotterdam met het dubbele aantal passagiers. "Nieuwere schepen als de Aida Perla kunnen ruim 4000 passagiers kwijt."

De mensen zijn volgens Elmar helemaal gek op Rotterdam. "Ik vind het zo leuk dat wij dit als feedback krijgen."