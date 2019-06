Cruisetoeristen reizen niet meteen door naar Amsterdam

"I think Rotterdam is beautiful. I like it more than Amsterdam. Very friendly people", vertelt een dame op weg naar de Markthal. Zij is niet alleen: de meeste cruisetoeristen die hebben aangemeerd in Rotterdam blijven in de stad en reizen niet meteen door naar toeristische trekpleister Amsterdam.

"Ze nemen vaak tours langs de Markthal, Delfshaven, het centrum en het Maritiem Museum", vertelt Nick Hoogeweij van Cruise Port Rotterdam.

Vooral de Markthal lijkt woensdagmiddag in trek. "Very interesting to see. We have seen it on YouTube. I'm looking forward to have a good walk indoors", vertellen twee cruisetoeristen uit Birmingham.

Een ander Brits stel is al naar de Markthal geweest: "All good so far. We have been in the market and smelled all the lovely food. It is a great place."

De chauffeur merkt ook dat Rotterdam steeds meer in trek is. "Ik krijg bijna geen vragen meer van mensen over hoe ze naar Amsterdam kunnen gaan. Of hoe ze op het station moeten komen", zegt Rick, terwijl hij naar het centrum rijdt. "Dat soort vragen krijg ik bijna niet meer."