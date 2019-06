Rijnmond in 5 minuten: woensdag 26 juni

In deze aflevering van Kijk op Rijnmond besteden we aandacht aan de grootste drugsvangst ooit in Nederland. Agenten vonden 2500 kilo methamfetamine in een Rotterdams bedrijfspand. Het gebruik van deze drug zou volgens zorginstelling Youz niet toenemen in ons land.

Daarnaast spreken we de studenten van de Hogeschool Rotterdam op Heijplaat, die woensdag ineens de lokalen moesten verlaten vanwege brand op het dak. Ten slotte verkennen we de binnenstad van Rotterdam met passagiers van het cruiseschip Queen Victoria.