Lid Rotterdamse motorclub opgepakt voor moord in Delft

De politie heeft dinsdag in Spanje een 52-jarige man aangehouden op verdenking van de liquidatie de 60-jarige Karel Pronk. Het gaat om Errol J., die lid was van de Rotterdamse Hell's Angels.

Karel Pronk werd op 7 augustus vorig jaar vermoord in de buurt van een koffiehuis aan het Kalverbos in Delft.

Justitie denkt dat J., die ook wel de naam Mick van der L. gebruikt, de schutter is. Hij was sinds de moord spoorloos. Zijn auto dook later op bij de Hell's Angels in Harlingen.

J. stond op de Nationale Opsporingslijst en op de Europes Most Wanted-lijst van Europol. Voor de gouden tip die zou leiden tot zijn aanhouding was een bedrag van 10 duizend euro uitgeloofd.