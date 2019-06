'Ook al is het kalifaat gevallen, radicalisering is nog altijd een gevaar'

Als Houssein Sanoussi zijn verhaal vertelt is de zaal in Rotterdam-Lombardijen muisstil. De vader van twee kinderen kon niet voorkomen dat zijn dochter radicaliseerde. Ze vertrok, samen met haar broer en haar moeder, naar het IS-kalifaat. De gevolgen waren enorm. Hoessein wil waarschuwen. "Het kan nog steeds iedereen overkomen."

De Zaandammer is er op uitnodiging van De Onwijze Moeders en de politie . De moeders strijden voor een leefbare buurt, zonder geweld, drugs en wapens. Iedere maand komen ze bijeen. Vandaag gaat het in de ouderkamer van OBS De Catamaran over de stille sluipmoordenaar die radicalisering heet.

Bombardement

Het moment waarop zijn leven echt instortte was toen twee agenten aan Houssein's deur klopten en vertelden dat zijn puberzoon was omgekomen bij een bombardement. Een klein jaar eerder hadden dezelfde mannen verteld dat hij verbleef in het kalifaat. "Dan glijdt alles weg. Ik wilde alleen maar bij mijn zoon zijn."

Hij heeft tips voor de goedgevulde zaal met moeders en een paar vaders: "Hou veranderingen in de gaten. Ga vervolgens niet in debat, maar in gesprek. En praat met de wijkagent. Die kan je helpen."

Ook al is het kalifaat gevallen, wijkagent Robin Peters van Lombardijen zegt dat radicalisering nog steeds hoog op het lijstje staat binnen het korps. "Dit onderwerp heeft topprioriteit. Als we signalen krijgen is het eerste wat ik doe: praten. Achter de voordeur kijken. Contact maken."

Hoessein: "Het zou naïef zijn om te denken dat het gevaar is geweken. IS en andere extremistische organisaties zijn overminderd actief. Hun belangrijkste platform blijven de sociale media."

Een moeder met een islamitische achtergrond vult aan: "Ook voor ons is het moeilijk om te doorzien wie er nu 'goed' is en wie niet. Er onstaan zoveel stromingen en groeperingen."

In gaten houden

De aanpak van het Nederlandse politiekorps kreeg de afgelopen jaren regelmatig lof vanuit het buitenland. Het gesprek aangaan is minstens zo belangrijk als optreden. Door de relatief korte afstand tussen wijkagent en burger wordt radicalisering regelmatig al vroeg in de kiem gesmoord.

Moeder Neggen Al Obeidi is onder de indruk van het verhaal van Houssein en wenst hem kracht toe. "Het komt goed, dat weet ik zeker."

Zelf is ze best geschrokken. "Ik zie nu echt dat het iedereen kan overkomen. We moeten in de gaten blijven houden wat onze kinderen doen op hun tablets, telefoons en laptops."

De dochter van Houssein zegt tot inkeer te zijn gekomen en graag terug te willen. Hij is boos op zijn dochter, maar wil haar ook helpen.

Verder maakt hij zich grote zorgen om zijn kleinkinderen die in een vluchtelingenkamp verblijven en allebei ziek zijn. Hij doet een appèl op de Nederlandse overheid om hen terug te laten komen. Voorlopig lijkt dat echter nog een lange weg...