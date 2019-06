Sparta wint eerste oefenwedstrijd moeizaam van VOC (1-3)

Henk Fraser over VOC-Sparta: 'We moeten nog aan elkaar wennen'

Laros Duarte over contract bij Sparta: 'Heb me altijd Spartaan gevoeld'

Sparta heeft woensdag zijn eerste oefenwedstrijd van het seizoen 2019-2020 met 3-1 gewonnen van VOC. Aan de Hazelaarweg in Rotterdam was het bij rust nog 0-0, maar scoorden in de tweede helft Bryan Smeets, Halil Dervisoglu en Laros Duarte voor Sparta.

Bij Sparta maakten twee testspelers hun opwachting. Linksback Tufan Özbozkurt deed de eerste helft mee, rechtsback Abdallah Aberkane de tweede helft.

Doordat Sparta de score van vorig jaar (10-1) niet kon overtreffen, gaat de John Kerstholt Bokaal dit naar naar VOC. De wedstrijd tussen beide Rotterdamse verenigingen is een traditie geworden en werd voor de vijfde keer gespeeld.

Niet veel te beleven

In de eerste helft was er voor het toegestroomde publiek niet veel te beleven. Sparta kreeg een aantal kansen en mogelijkheden, maar de doelman van VOC lag steeds in de weg. De elf spelers die startten, waaronder Jurgen Mattheij die overkwam van Excelsior, moesten duidelijk nog aan elkaar wennen. Mede daarom werd er met 0-0 gerust in Schiebroek.

In de tweede helft stond er letterlijk en figuurlijk een heel ander Sparta op het veld. Henk Fraser stuurde een ander elftal in het veld én zag dat zijn ploeg een stuk feller was dan in de eerste helft.

Toch nog vier goals

Het resulteerde in de 55e minuut in een strafschop. Bryan Smeets, die overkwam van TOP Oss, ging achter de bal staan en schoot Sparta op 0-1. Halil Dervisoglu kon na een mooie actie in de 74e minuut er ook 0-2 van maken. VOC was daarna dichtbij de aansluitingstreffer, maar de lat werd geraakt.

Vlak daarna kon Laros Duarte (die onlangs een driejarig contract tekende) Sparta uit een hoekschop van Smeets op 0-3 zette. Hij raakte de bal stijlvol met de zijkant van zijn voet.

VOC, dat zich sowieso goed staande hield, kon ook een doelpunt maken. Een slim genomen vrije trap werd door Michiel Broeders binnengeschoten. En daar bleef het op het terrein van VOC bij.

