Op de A15 ter hoogte van Pernis is donderdagochtend rond 07:00 uur een vrachtwagen met zand gekanteld. De lading ligt verspreid over de weg richting Ridderkerk. Twee rijstroken zijn dicht, meldt Rijkswaterstaat.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Volgens de ANWB kan het tot zeker 15:00 uur duren voor de weg weer in zijn geheel vrij is.

Een kraanwagen is sinds 10:30 uur bezig met het takelen van de vrachtwagen. Op de A4, A15 en A20 staan nog files.