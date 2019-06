Bewoners zijn de vele schietpartijen in de Essenburgbuurt in Rotterdam zat. Het leidde al tot een brief naar de burgemeester waarbij bewoners maatregelen eisten. In een besloten bewonersavond ging de buurt woensdagavond in gesprek met de gemeente en politie.

De buurt werd de afgelopen maanden meerdere keren opgeschrikt door schietpartijen. Zo raakte eind mei nog een 27-jarige Rotterdammer zwaargewond bij een beschieting op de kruising van de Beukelsdijk en de Jagthuisstraat. De bewoners zeiden eerder zich overtroefd te voelen door criminelen.

Zo'n 45 bewoners waren donderdag aanwezig bij de bijeenkomst. Ze spraken met de overheidsinstanties niet alleen over de brief die naar de burgemeester is gestuurd, maar ook over de inmiddels getroffen maatregelen in de wijk.



"Er zijn drie mobiele camera's geplaatst, er is verscherpt toezicht en de politie heeft bevoegdheid gekregen om preventief te fouilleren", zegt bewoner Henk van Mourik. Hij wil graag samen aan de veiligheid van de wijk werken, ook vooral omdat het een kinderrijke wijk is. "Je moet je kinderen toch buiten kunnen laten spelen?"

Bewoners

Ook de bewoners zelf komen in actie. Zo komt er een buurtapp en worden de borden van buurtpreventie meer zichtbaar. Grootste verbeterpunt noemt Van Mourik de bereidwilligheid om de politie te waarschuwen. "De meldingsbereidheid moet flink omhoog", zegt hij. "Te veel mensen hebben angst om de politie te bellen en dan hoor je achteraf dat mensen wel iets hebben gezien."

Hij zegt dat hij zich wel gehoord voelt door de instanties. ''We hebben nooit een verloren gevoel gehad. We willen alleen extra aanpak en ondersteuning. Die hebben we nu gekregen."

De gemeente was niet bereikbaar voor commentaar.