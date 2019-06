Songfestival: Den Haag schaart zich achter Rotterdam

Den Haag haakt af in de strijd om de organisatie van het Eurovisie Songfestival 2020. De gemeente schaart zich achter Rotterdam voor de organisatie van het liedjesfestijn, bevestigt de Haagse wethouder Richard de Mos na berichtgeving in de Telegraaf.

Hellevoeter Duncan Laurence schreef het Eurovisie Songfestival vorige maand op zijn naam. Om die reden is Nederland volgend jaar gastland. Naast Rotterdam waren aanvankelijk ook Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Maastricht, Arnhem, Breda, Den Bosch en Leeuwarden geïnteresseerd in de organisatie.

Den Haag trekt zich nu terug, meldt de krant. Na het bestuderen van het programma concludeert de Haagse evenementenwethouder Richard de Mos dat de organisatie niet voor Den Haag is weggelegd. Zo is geen enkele accommodatie groot genoeg om het evenement te kunnen huisvesten. Andere opties, zoals aanpassingen doen aan het stadion van ADO Den Haag of het Malieveld, bleken te kostbaar.

De Mos zegt in De Telegraaf gebeld te hebben met de Rotterdamse wethouder Said Kasmi (Cultuur en Toerisme). "We kijken samen hoe we Rotterdam kunnen helpen met het binnenhalen van het Songfestival en hoe Den Haag daarvan kan profiteren met volle hotelkamers en leuke side-events. We hebben gelukkig ook de steun van de provincie Zuid-Holland."