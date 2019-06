Liveblog teruglezen: Docent Lucasschool verdacht van seksueel misbruik

Een oud-docent van de Lucasschool in Rotterdam-West stond donderdag voor de rechter. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik. De 51-jarige man zou ontucht hebben gepleegd met drie leerlingen.

De man ontkende eerder. Donderdag heeft hij tijdens de zitting toegegeven dat de verklaringen van de slachtoffers kloppen.

De man uit Gouda zit sinds januari van dit jaar vast, nadat de vader van een meisje aangifte deed. Door de publiciteit volgde een tweede aangifte. Het OM besloot vervolgens een oudere zaak, uit 2012, toe te voegen.

Paul Verspeek was aanwezig in de Rotterdamse rechtbank en twitterde over de zaak.