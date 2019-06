Nieuw zorgconcept moet Rotterdamse ouderen langer thuis laten wonen

Rotterdammers prettig ouder laten worden en langer thuis laten wonen. Dat is het voornaamste doel van het zorgconcept Havenue. Het is een samenwerkingsverband tussen verschillende ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen en wijkteams, zodat ze de zorg voor ouderen in de toekomst beter aankunnen.

Het concept is ontstaan nadat in 2017 de poliklinische zorg in het voormalige Havenziekenhuis in Rotterdam werd overgenomen door andere ziekenhuizen. Door op verschillende niveaus onderling samen te werken, kunnen zorgverleners eerder en sneller ingrijpen als een oudere achteruitgaat. Dat kan zijn op lichamelijk gebied, maar ook op het sociale vlak zoals eenzaamheid.

Sub-acute zorg

"We zijn vorige maand gestart met sub-acute zorg", zegt voorzitter Mark Janssen, ook bekend als bestuursvoorzitter van Franciscus. "Daarmee willen we voorkomen dat oudere bewoners acuut zorg nodig hebben en toch naar de SEH moeten of zelfs opgenomen moeten worden. Dat kunnen we dan voorkomen."

Dat voorkomen kan doordat de huisarts en wijkteams meer zicht krijgen op mogelijke situaties waarin ouderen kunnen komen. "De huisarts kan dan in een vroeg stadium contact opnemen met Havenue. Een specialist op het gebied van oudergeneeskunde of een gespecialiseerd verpleegkundige nodigt de bewoner dan uit en start een onderzoek. Het doel daarbij is dat iemand weer naar huis kan, maar als het echt nodig is kan eventueel een specialist uit het ziekenhuis verder onderzoek doen."

Dit levert winst op voor de ouderen en hun mantelzorgers, omdat zorg zo veel mogelijk dicht bij huis geleverd wordt en de gang naar het ziekenhuis alleen gemaakt wordt als dat medisch gezien noodzakelijk is.

Pilot

De eerste pilot is eind vorige maand gestart in Kralingen-Crooswijk met één patiënt. Inmiddels maken zes patiënten gebruik van Havenue. "Vier mensen zijn sindsdien toch weer naar huis gegaan in plaats van dat ze opgenomen moesten worden." De proef duurt in totaal drie maanden.

Door het samenwerkingsverband weten de zorgaanbieders elkaar beter te vinden. "Dat gaat er zeker voor zorgen dat wij de noodzakelijke zorg kunnen bieden", zegt Janssen. "Als we de signalering tijdig kunnen doen en gaan merken dat onnodige bezoeken aan de SEH en opnames voorkomen kunnen worden, zijn we blij."