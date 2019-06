Burgemeester Aboutaleb wil lachgas aan banden leggen

Aboutaleb wil uiterlijk half juli met een voorstel komen om het lokale gebruik van lachgas terug te dringen. Hij heeft de minister van justitie ook gevraagd om het gas terug te zetten op de lijst van medicijnen. Als dat gebeurt, kan het spul niet meer in de openbaarheid worden verkocht.

"Dan kan worden hersteld wat is ontstaan toen het kabinet besloot om lachgas niet meer te houden op de geneesmiddelenlijst, maar vrij van verkoop te maken", zegt de burgemeester. "Als dit wordt teruggedraaid, dan is het probleem landelijk verholpen."

Nesselande

Ook wil hij gericht optreden in Nesselande, waar recent veel onrust is rond het strand. Lachgas zou daarbij ook een rol spelen. Een verbod is niet zomaar gemaakt, zegt Aboutaleb. "Ik moet kunnen aantonen dat het de openbare orde in gevaar brengt."