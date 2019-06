Tekort aan verpleeghuisbedden: Albert Schweitzer stelt operaties uit

De oorzaak van het tekort is een combinatie van factoren, vertelt woordvoerder Frank van der Elzen. "Er liggen heel veel ouderen in het ziekenhuis die in principe mogen doorstromen naar een verpleeghuis, maar die zijn allemaal vol. Ook mensen die naar huis kunnen met intensieve thuiszorg blijven hier, omdat er een groot tekort is aan thuiszorgpersoneel."

Verder heeft het ziekenhuis te maken met een relatief groot aantal mensen dat ernstig ziek is en langdurig een bed bezet houdt. "Dat is toeval, daar is geen verklaring voor", zegt Van der Elzen.

Ook in de komende maanden verwacht het ziekenhuis af en toe een tekort aan bedden te hebben. Om te voorkomen dat de spoedeisende hulp hieronder te lijden krijgt, zal dan opnieuw ruimte worden gemaakt door planbare operaties uit te stellen.

"Het is vervelend voor de patienten die moeten wachten, maar we hopen het aantal operaties dat wordt uitgesteld zo klein mogelijk te houden", aldus Frank van der Elzen.