Scholen Schiedam dicht vanwege eikenprocessierups

Het gaat om de Poldervaartschool en de Gelinckschool, die aan de rand van het park zitten. Volgens de gemeente kregen een leerkracht en een leerling afgelopen dinsdag een rups op hun lichaam, wat ernstige jeuk en bultjes veroorzaakte.

De schoolleiding heeft besloten de kinderen naar huis te sturen, totdat de omgeving ontsmet is. In meerdere eikenbomen in het park zitten in de holtes van takken nesten van de eikenprocessierups. Een deel is inmiddels verwijderd, maar voor de hoger gelegen nesten moet een specialistisch bedrijf worden ingehuurd.

Ook zijn de scholen van binnen gereinigd, omdat mogelijk haartjes van de rups naar binnen zijn gelopen. Haartjes van de processierups kunnen heftige reacties geven.

Het is onduidelijk wanneer de scholen weer open kunnen.