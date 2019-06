Cocaïne verstopt tussen pinda's in container naar Rotterdam

De Braziliaanse politie heeft woensdag 562 kilo cocaïne onderschept, die verstopt zat in een container met eindbestemming Rotterdam. De drugs lagen tussen een lading pinda's.

De cocaïne werd ontdekt bij een routinecontroles in de haven van Paranaguá. Deze controles richten zich vaak op ladingen naar Nederland of België, omdat dat volgens een woordvoerder van de politie de belangrijkste bestemmingen voor cocaïnesmokkel zijn. De politie gaat er vanuit dat de bij de pindahandel betrokken bedrijven niet aan de smokkel hebben meegewerkt.

De politie in Rotterdam deed eerder deze week nog de grootste methvangst ooit van Nederland én Europa. Toen werd er 2500 kilo meth in een bedrijvenpand in Rotterdam gevonden.