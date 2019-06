Zes jaar cel geëist tegen Krimpenaar na fataal ongeluk

De Krimpenaar veroorzaakte het ongeluk na een ruzie bij de Algerabrug. Hij kreeg toen geen voorrang bij het ritsen, werd boos en kreeg ruzie met inzittenden van een andere wagen.

De verdachte zette de achtervolging in op de auto met de slachtoffers. Hij dwong de auto tot stoppen, stapte uit en liep met een hamer in zijn hand op de wagen af. Een busje dat aan kwam rijden, kon de auto niet meer ontwijken en reed met volle snelheid achterop. De bestuurder van dit busje wordt ook vervolgd, maar onduidelijk is wat zijn straf zal zijn.



Justitie vindt dat er voldoende bewijs is voor roekeloos rijden. Zijn rijbewijs is dan ook ingetrokken voor de komende vijf jaar.

De verdachte heeft zijn auto destijds doelbewust stilgezet op een weg waar je 80 mag rijden. Ook heeft hij zes kilometer lang diverse verkeersregels overtreden, zoals het rijden over een doorgetrokken streep, te hard rijden en rechts inhalen. Na het ongeluk zijn bovendien cocaïne en wiet aangetroffen in zijn bloed.