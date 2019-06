Rotterdam ademt jazz tijdens North Sea Round Town

Rotterdam staat de komende weken bol van de jazz, blues, hiphop, soul, pop en funk. North Sea Round Town, het festival dat traditiegetrouw voorafgaat aan North Sea Jazz, is neergestreken in de stad.

Liefhebbers kunnen in totaal 365 concerten bezoeken, op 125 verschillende locaties. Dat zijn niet alleen de bekende theaterzalen, maar ook onverwachte plekken. Zo geven Jules Deelder en Boris van der Lek een buurtoptreden in verzorgingshuis De Leeuwenhoek. Ook op de metrostations en in de metro zelf kan je genieten van muziek. Daarnaast worden er lezingen gegeven, zijn er documentaires te zien en wordt er een heuse jazzfietstocht georganiseerd.

Het festival viert dit jaar een jubileum. Het is is namelijk honderd jaar geleden dat het eerste jazzoptreden werd gegeven in Rotterdam. Op 6 mei 1919 danste het populaire duo Maddy en Willy Encla de jazz in het Casino Variété aan de Coolsingel.

North Sea Round Town is tot 14 juli te bezoeken. De meeste concerten zijn gratis toegankelijk. North Sea Jazz is van 12 juli tot en met 14 juli, in Rotterdam Ahoy.