Paardenmarkt IJsselmonde schrapt eindfeest na knokpartij

Het afsluitende feest van de paardenmarkt in IJsselmonde gaat zaterdag niet door. De organisatie heeft besloten om een streep door het evenement te zetten, omdat de politie een negatief advies over de veiligheid geeft. Aanleiding is de massale vechtpartij en het aanvallen van agenten, woensdagavond.

"We zijn er wel een beetje klaar mee", zegt Gert van Nes namens de organisatie. "Het is onbegrijpelijk wat er woensdagavond is gebeurd. Het gedrag van een groep mensen is niet goed te keuren. We zouden om 19:30 uur stoppen. Dat is dus iets eerder geworden..."



"Het begon met twee vrouwen die ruzie met elkaar kregen. Vervolgens ging iedereen zich er mee bemoeien. Toen de politie kwam, riepen er mensen 'die moeten zich er niet mee bemoeien'. Tja, die agenten komen de openbare orde herstellen. Dat is logisch", vindt Van Es.

Hij verbaast zich over hoe mensen zich ook dan, als de politie een linie vormt om te gaan vegen, gedragen. "De meest mensen druipen af. Maar een enkeling gaat alsnog voor die agenten staan en begint de politie uit te dagen. Onbegrijpelijk."

Terug bij af

Het lijkt er op dat de paardenmarkt weer terug bij af is. Ruim tien jaar geleden was het ook hommeles op Zuid. Kort na de strandrellen in Hoek van Holland (2009) gingen de hooligans ook los in IJsselmonde. Toenmalig burgemeester Opstelten legde de paardenmarkt aan banden. "Maar omdat het de jaren daarna goed ging qua veiligheid, mocht het feest steeds later eindigen. "

Van Nes gaat met de andere leden van de organisatie spoedig om tafel om na te denken over volgend jaar. Hij denkt dat de paardenmarkt en de aansluitende braderie misschien wel voldoende zijn. "Gewoon gezellig en om 17:30 uur stoppen. Maar nogmaals, daar hebben ook de andere leden hun stem in."

Dit jaar is voor de organisatie een editie om snel te vergeten. Eerst was het te warm waardoor de paarden moesten wegblijven, waarna woensdagavond de knokpartij volgde. "We zijn bijna allemaal 70-75 jaar en er het hele jaar mee bezig. Maar op deze manier..."