'Meester K. heeft mijn jeugd verpest'

De voormalige leerkracht van de Lucasschool in Rotterdam-West had zeven maanden lang ontkend dat hij drie leerlingen heeft betast en misbruikt. "Ik dacht zo mijn huwelijk te redden. Ik schaam mij diep. De schuld ligt helemaal bij mij en niet bij de meisjes. Het is onvergeeflijk en onbegrijpelijk."

In januari van dit jaar deed de vader van een van de meisjes aangifte. Een informatie-avond op de Lucasschool leidde tot een tweede aangifte. Justitie voegde nog een derde zaak toe, uit 2014. Die was blijven liggen omdat het bewijs niet rond te krijgen was. Maar in het licht van de andere zaken waren er toch wel heel veel overeenkomsten. De meisjes waren tussen de 9 en 12 jaar oud.

Toen de politie een inval deed in de woning van Eric K. in Gouda, troffen zij een opengeklapte laptop waarop kinderporno werd gedownload. Daar is de verdachte minder stellig over: "Ik zocht naar dansende dames. Ik heb op zich geen seksuele belangstelling voor jonge kinderen."

Turnlessen

De ontucht was deels bij hem thuis in Gouda en deels op school gebeurd. Eric K. gaf extra turnlessen na schooltijd. Hij liet dan na verloop van tijd leerlingen naar huis gaan, tot er één overbleef. Niet alleen kwam het tot seksueel misbruik, hij liet de slachtoffers ook poseren in sexy kleding en filmde dat.

De meisjes kregen een beloning: sportkleding, zoals turnpakjes. Dat had hij samen met zijn vrouw gemaakt. "Mijn vrouw dacht dat ik de spullen aan school gaf voor kinderen die minder geld hadden. Ze wist niet dat ik het als cadeautjes gebruikte."

Een duidelijke verklaring voor zijn gedrag heeft hij nog niet. "Ik ben in gesprek met een psycholoog. Ik zocht spanning, uitdagingen. Ik zat niet goed in mijn vel en had onvrede met mijn werk." Waarom koos hij dan kwetsbare meisjes uit, wilde de rechter weten. "Ik weet niet goed wat mij heeft bezield."

De man zegt inmiddels 'zonder werk, woning en vrouw' te zitten. Hij is bereid een vorm van therapie te volgen. Volgens zijn advocaat kan dat het beste zo snel mogelijk beginnen en is een eis van zes jaar cel veel te hoog.

Oude zaak

De oudere zaak, uit 2014, ontkent de oud-docent wel. "Ik heb haar in de klas gehad, maar er is nooit iets gebeurd."

Een van de andere slachtoffers was in de Rotterdamse rechtbank aanwezig. Het nu 14-jarige meisje had een slachtofferverklaring op papier gezet. "Ik voelde mij eenzaam en durfde het niemand te vertellen. Ik begon mijzelf te snijden. Meester K. heeft mijn jeugd verpest."

Zij eist een schadevergoeding van 10 duizend euro. Hetzelfde bedrag wordt door het tweede meisje gevraagd, waarvan de ontucht is bekend. Volgens haar advocate is zij zeer wantrouwend naar mannen toe geworden.

Het laatste woord in de rechtszaak was voor Erik K. "Het had nooit mogen gebeuren. Ik hoop dat de meisjes een goede start kunnen maken met hun leven."