Mislukte overval op horlogemaker in Bureau Rijnmond

Drie overvallers stonden begin juni voor de deur van een horlogier aan de Hordijk in Rotterdam-IJsselmonde. Tot een daadwerkelijke overval kwam het alleen niet, want de horlogemaker op wie ze het hadden gemikt, hield wijselijk de deur gesloten.

De beelden hiervan worden donderdag in de uitzending van Bureau Rijnmond getoond. De politie vraagt in het programma hulp van het publiek bij het opsporen van de dader.



Ook aan bod komen de beelden van een man die op slinkse wijze een telefoon buitmaakt. Hij past een vaker gebruikte truc toe, waarbij een landkaart op tafel wordt gelegd en de weg wordt gevraagd. Ondertussen wordt de telefoon van tafel gepakt. In dit geval gebruikt de man een velletje papier.

In deze aflevering wordt ook de overval op een woning aan de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid en die op een supermarkt in Vlaardingen behandeld. Die laatste bleef overigens bij een poging tot overval. De kassalade die de man had buitgemaakt, was hem weer afgenomen door het personeel. Ook het vluchten werd hem moeilijk gemaakt. De man wist uiteindelijk wel weg te komen, maar zonder buit.

[youtube:https://www.youtube.com/embed/t0OjAkxPzBk]

Ook de beelden van een beschieting van een shishalounge aan de Bergsingel in Rotterdam worden getoond.



Dit is de laatste aflevering van Bureau Rijnmond voor de zomerstop. Op 5 september wordt het programma weer hervat.

Help de politie deze en andere misdrijven op te lossen en kijk naar Bureau Rijnmond op donderdagmiddag rond 17:20 uur op RTV Rijnmond (herhaling elk half uur tot de volgende dag 17:00 uur).