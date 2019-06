Helemaal thuisvoelen op werkervaringsplaats in Crooswijk

Alle werknemers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt, of het nou een handicap, geen diploma of een strafblad is

Op de detacheringsplek van Stadsbeheer werken zowel werknemers die re-integreren als mensen met een rugzakje in de groenvoorziening

"Van de hel ben ik in de hemel beland." De 42-jarige Martin Loozen zit helemaal op zijn plek op de werkervaringsplaats op de Kosterlaan in Rotterdam-Crooswijk. Op de detacheringsplek van Stadsbeheer werken zowel werknemers die re-integreren als mensen met een rugzakje in de groenvoorziening.

Loozen loopt rond met een permanente glimlach. Hiervoor zat hij op de sociale werkplaats, maar daar werd hij niet heel gelukkig van. "Er was daar niet altijd werk", vertelt zijn begeleider Eli Maris. "Dan zitten ze daar maar en kunnen ze niets. Hij kon zich daar niet ontwikkelen. Hier hebben we veel meer tijd en aandacht voor hem."

Het duurde nog geen week voordat Martin vol enthousiasme aan het werk was op de Kosterlaan. "Ik heb er een filmpje van gemaakt", vertelt Maris. "Voor zijn ouders. Die zaten huilend op de bank."

Enthousiast

Acht man werkt woensdag - onder begeleiding - met groen. Ze hebben allemaal een afstand tot de arbeidsmarkt, of het nou een handicap, geen diploma of een strafblad is. Zelfstandig komen ze niet aan een baan, dus heeft de gemeente Rotterdam initiatieven als deze om ze onder begeleiding tóch aan een baan te helpen.

Maris heeft zowel het terreinbeheer als de begeleiding voor zijn rekening genomen. "Ik begeleid een behoorlijke groep", vertelt hij, uitkijkend over het groene terrein. "Ik merk wel dat als je mensen met een arbeidsbeperking in de groep hebt, iedereen socialer wordt. Ze hebben er zoveel lol in, daar wordt iedereen enthousiast van."

Op een zonnige woensdagmorgen wordt al volop onkruid gewied. Hoewel Cor Hameetman een golfwagentje met bezems, harken en kruiwagens tot zijn beschikking heeft, zit hij met zijn handen in de aarde te woelen. "Dit is wel beter dan de schoonmaak", blikt Hameetman terug op zijn vorige werkplek. "Hier ben ik lekker buiten, heerlijk vrij."

Pensioen

Onder de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt vallen ook werknemers die een break hebben van hun reguliere baan. "Er loopt hier iemand rond die echt ontspoord was", vertelt Maris. "Continu aan het schelden en vloeken, echt een onhoudbare situatie."

Op de werkervaringsplaats wordt hem rust gegund. "Zodat hij weer kan resetten. En nu gaat het een stuk beter met hem. Laatst is hij weer wezen werken met een collega van vroeger, die positief verrast was." Binnenkort gaat hij weer terug aan het werk. "Dat zijn de leuke dingen: dat je merkt dat je iemand weer aan het werk krijgt, op een fatsoenlijke manier."

Voor de 60-jarige Hameetman zit een reïntegratie er niet in, maar dat hoeft ook helemaal niet. "Ik zit hier helemaal op mijn plek." Helemaal vrolijk wordt 'ie ervan. "Ik blijf altijd hier, tot aan mijn pensioen."