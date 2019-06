RTV Rijnmond krijgt fulltime verslaggever in de Rotterdamse haven

Jelle Gunneweg gaat voor RTV Rijnmond fulltime verslag doen vanuit de Rotterdamse haven. Per 1 augustus is ze fulltime actief in het gebied.

"De haven is een belangrijk onderdeel van het DNA van de Rijnmond", vertelt hoofdredacteur Ib Haarsma. "Een groot deel van onze achterban voelt zich nauw verbonden met het gebied. Er gebeurt ontzettend veel. Denk alleen al aan de toenemende automatisering en de energietransitie."

"Ik vind het ontzettend belangrijk dat we de ontwikkelingen in de haven op de voet volgen. De haven staat in het klein waar onze hele samenleving voor staat: de energietransitie. RTV Rijnmond kan door de aanstelling van een havenspecialist nog meer aandacht hebben voor de belangrijkste uitdaging waar onze samenleving in de komende periode mee te maken heeft."

Veelzijdige mediaprofessional

Gunneweg is een ervaren journalist. Ze werkt al ruim twintig jaar bij RTV Rijnmond. Ze was onder meer chef sport en live-verslaggever voor het radioprogramma Wakker@Rijnmond. Daarvoor was ze als journalist verbonden aan De Havenloods en het Rotterdams Dagblad.

Haarsma is blij met de nieuwe post van Gunneweg. "Of het nu gaat om verhalen voor online, radio of televisie: Jelle kan op al onze kanalen uit de voeten", aldus Haarsma. "Jelle is sterk in het maken van persoonlijke verhalen, maar heeft ook ruime ervaring in het maken van hard nieuws."

"De Rotterdamse haven verandert voortdurend en dat maakt het gebied zo interessant. Niet alleen de energietransitie en economische ontwikkelingen spelen nu een belangrijke rol. De haven bestaat ook uit natuur, bijzondere bedrijven en beroepen en verborgen plekken. Juist die veelzijdigheid zorgt ervoor dat ik zin heb in deze nieuwe functie!", zegt Jelle.