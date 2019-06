Man zonder rijbewijs botst onder invloed van drugs op lijnbus

Een 39-jarige man uit Oude-Tonge heeft woensdagmiddag in Bruinisse een ongeluk met een lijnbus veroorzaakt. De man was op dat moment onder invloed van drugs. Ook had hij geen rijbewijs. Er vielen geen gewonden.

Volgens getuigen was de lijnbus een rotonde aan de Rijksstraatweg opgereden, toen de 39-jarige man met zijn bestelbus ook de rotonde opreed. Een aanrijding was toen niet meer te voorkomen.

De man ging daarna dermate door het lint dat de politie werd gebeld. Bij controle van de papieren bleek dat de bestuurder van de bestelauto helemaal geen rijbewijs had. Ook bleek de man amfetamine en meth te hebben gebruikt. De politie vond ook nog vijf xtc-pillen in zijn wagen.

De man is naar het politiebureau gebracht, waar ook een bloedtest is gedaan. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoekt verder in hoeverre de man onder invloed was.