Wethouder Kasmi: We hebben de locatie, nu het songfestival nog

Wethouder Kasmi over Eurovisie Songfestival

Rotterdam is blij met de Haagse steun voor het organiseren van het Eurovisie Songfestival. Dat laat wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Toerisme) weten.

Donderdag maakte Den Haag bekend af te haken in de strijd om de organisatie van het songfestival in 2020. In plaats daarvan schaart de gemeente zich achter Rotterdam. Eerder sprak ook de provincie Zuid-Holland al steun uit.

"Dit is een hele mooie steun in de rug", licht wethouder Kasmi toe. "Het songfestival is niet alleen goed voor Rotterdam, maar voor de hele regio. Den Haag profiteert ook als het evenement naar ons komt."



Haagse wethouder Richard de Mos zei dat de stad niet juiste locaties heeft die voldoen aan de criteria om zo'n evenement te hosten. "Rotterdam heeft dat wel", vertelt Kasmi trots. "Ahoy voldoet aan alle criteria, daar zijn we ontzettend in onze nopjes mee. We hebben de locatie, maar nu het songfestival nog."

Geschikt

Volgens Kasmi is Rotterdam uitermate geschikt voor het evenement. "We hebben ook de juiste infrastructuur, de hotels en bovenal de enthousiaste Rotterdammers die het songfestival een warm hart toedragen. Plus dat we ervaring hebben met het organiseren van grote evenementen." Hij noemt de Grand Départ van de Tour de France (2010) en de MTV Awards als voorbeeld.

Vooral de publiciteit is interessant voor de stad, vindt Kasmi. "We gaan de komende jaren profiteren van de bekendheid die het songfestival de stad geeft. Mensen komen vanzelf terug."

Bidbook

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk Rotterdammers kunnen profiteren van het evenement. "Door een randprogrammaring bijvoorbeeld", licht Kasmi toe. "Maar de definitieve uitwerking volgt in het bidbook."

Dat bidbook moet op 10 juli aangeleverd worden. "We doen nu ons best om een ontzettend goed bidbook aan te leveren, zodat de organisatie niet om ons heen kan."