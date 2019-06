Problemen met ondergrond ook oorzaak waterleidingbreuk Rotterdam-Rubroek

Het gat in de Van Galenstraat

Er ontstond een sinkhole in de stoep van de Van Galenstraat

De waterleidingbreuk en het daaropvolgende sinkhole, dinsdagavond in Rotterdam-Rubroek, is veroorzaakt door problemen met de ondergrond. Dat meldt waterleidingbedrijf Evides.

De waterleiding brak, omdat de ondergrond niet stabiel was. Die instabiliteit is mogelijk veroorzaakt door trillingen van verkeer, droogte of zware regenval, noemt Evides als redenen.

Door het vele water uit de leiding werd de grond weggespoeld en ontstond een spontaan gat in de stoep van de Van Galenstraat. De bewoners van de portiekflat, die grenst aan dat stukje stoep, moesten duidelijk hun huis verlaten.



Twee weken geleden ontstonden in Overschie ook al verschillende sinkholes door problemen met de ondergrond. Ook toen moesten verschillende bewoners hun huizen verlaten.



De Rotterdamse wethouder Wijbenga heeft beloofd om 10 juli met een inventarisatie te komen.