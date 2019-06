Poolcafé en woning kort achter elkaar beschoten

Drie incidenten binnen korte tijd bij een poolcafé in Rotterdam. Een woning tegenover het café wordt beschoten. Er is een ruzie in het café. En de zaak zelf wordt onder vuur genomen. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de voorvallen.

Het eerste incident bij poolcafé Rendez Vous op de hoek van de Bergsingel en de Bergweg is tijdens nieuwjaarsnacht rond 00.30 uur. Een woning tegenover het café wordt beschoten.

Een uur of zes later is er in het café, dat boven een restaurant is gevestigd, een ruzie. En donderdag 3 januari omstreeks 03.00 uur schiet een man zes maal op de ramen van het poolcafé. Van dat laatste incident zijn beelden.

De dader rijdt vermoedelijk in een BMW van de 3 of 5 serie. Ook is de politie nog op zoek naar een getuige, namelijk de bestuurder van een auto, die kort voor de schietpartij langsrijdt. Verder zijn alle tips welkom.

