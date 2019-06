Dappere medewerksters verjagen overvaller

Door kordaat optreden van twee medewerksters mislukt een overval op een Poolse supermarkt. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Pas na een fikse schermutseling vlucht de overvaller.

Supermarkt Poziomka aan de Van Hogendorplaan in Vlaardingen wordt op vrijdagavond 16 november 2018 net na 20.00 uur overvallen door een man met een vuurwapen. Hij loopt naar de kassa en rukt de lade los.

Vervolgens pakt een medewerkster die terug. Er is een schermutseling en één van de medewerksters probeert te voorkomen dat de dader de zaak verlaat.

Dat lukt niet, maar de overvaller rent de supermarkt wel uit zonder kassa-lade. De politie vermoedt dat de verdachte een handlanger had, want op de beelden lijkt het of hij contact heeft met iemand anders.

