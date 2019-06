​​​​​​​Man steelt met truc mobieltjes

Een truc levert een man een mobiele telefoon op. De vader van een gezin dat in een restaurant zit te eten is daar het slachtoffer van. De politie gaat er vanuit dat de verdachte vaker deze truc heeft uitgehaald. Hij staat op beeld.

Zijn methode is succesvol in een restaurant aan de Oostzeedijk in Rotterdam. Hij komt op 31 maart om 20.00 uur binnen en knoopt een gesprek aan met de vader van het gezin.

Tegelijkertijd legt hij een A4’tje op de telefoon van de man. Na het gesprek, pakt hij het papiertje met daaronder de telefoon. Korte tijd later merkt het slachtoffer dat zijn telefoon weg is. De dader is dan al gevlogen. Wie is hij?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Via WhatsApp kan ook op 06 -10 00 00 12.