Hoogvlieter: 'We zitten straks gewoon opgesloten'

Bewoners van Hoogvliet en Spijkenisse bereiden zich voor op grote drukte. De Aveling in Hoogvliet gaat vanaf vrijdag 28 juni namelijk op de schop. De centrale weg is de komende twee maanden tussen de Groene Kruisweg en de A15 helemaal dicht. De rotondes blijven wel open voor overstekend verkeer.

Er moet groot onderhoud worden uitgevoerd, vertelt Nico Coevoets van Gemeente Rotterdam. "We moeten verschillende dingen ondernemen. Rioolvervanging, er moet een stuk persleiding worden vervangen en we gaan het asfalt vervangen door stil asfalt."

Dat het onderhoud overlast gaat veroorzaken weet Coevoets maar al te goed. Daarom zijn er voorzorgsmaatregelen genomen. "We gaan de doorgaande routes omleiden via grote omleidingsroutes. Deze liggen over de A15 en de Groene Kruisweg. We raden iedereen aan deze te gebruiken om intern verkeer te ontlasten."

Afgeraden wordt om sluiproutes door bijvoorbeeld de Gadering te nemen. Daarnaast zegt Coevoets dat het ook niet handig is om door de omliggende wijken zelf te rijden.

Waardeloos

Ondanks de maatregelen is een aantal buurtbewoners niet blij. Zij maken zich grote zorgen. "Mensen gaan allerlei sluiproutes nemen. Laatst waren ze op de Aveling al bezig met een rotonde. Dan pakt het verkeer een zijstraat. Alles komt gewoon vast te lopen."

Een andere buurtbewoner vindt het waardeloos. "Je moet omrijden. Mensen die hier wonen zitten gewoon opgesloten."

De werkzaamheden duren tot 1 september 2019.