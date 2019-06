Celstraf geëist voor het bedreigen van burgemeester Aboutaleb in 582 mailtjes

De man stuurde in totaal 582 boze mails. Hij dreigde onder meer een pistool en een granaat aan te schaffen. Ook schreef hij: "Moet het dan echt zover komen dat mensen machteloos uw kankerkantoor binnenlopen en in het rond gaan schieten?"

De Rotterdammer zegt dat het laatste dreigement niet voor Aboutaleb bedoeld was, maar voor corporatie Woonstad. "Ik heb al zeven jaar een conflict met hen. Ze hebben mijn levenswerk geruïneerd."

Bij groot onderhoud zou zijn woning in Rotterdam-West zijn beschadigd. "De verf viel eraf en mijn huis is niet meer waterdicht. Ik heb een miljoen schade. Woonstad is mensen financieel aan het oplichten." Hij zegt dat de corporatie zijn klachten nooit serieus heeft genomen.

Waanstoornis

De psycholoog die hem heeft onderzocht, zegt dat er mogelijk wel een conflict is geweest, maar dat de man ze veel groter maakt. Hij zou lijden aan waanstoornissen. Eerder zijn al psychoses en borderline vastgesteld. De man is in 2015 ook veroordeeld voor bedreiging van burgemeester Aboutaleb,

Justitie: "U heeft toen een deels voorwaardelijke straf gehad, met een proeftijd van drie jaar. Vrijwel direct nadat die drie jaar voorbij waren, bent u weer begonnen." Justitie eist dit keer vijf maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk.

Daarnaast mag hij vijf jaar lang geen contact leggen met Aboutaleb en niet bij het Rotterdamse stadhuis komen. De reclassering moet 'computercontrole' uitvoeren, omdat de kans dat de man weer boze mails gaat versturen als groot wordt gezien.

De verdachte weigert zich te laten behandelen en medicijnen in te nemen. "Dat is niet nodig." Hij zegt dat hij geen stoornis heeft. "Ik ben geestelijk ontwaakt en heb mij overgegeven aan Jezus."

Uitbarsting

De rechter spreekt haar verbazing uit dat de man zulke grove taal gebruikte in zijn mails. "Als ik u zo hoor praten hier in de zaal, dat is allemaal heel netjes. Dan denk ik: waar komt dat vandaan?" Juist die vraag leidt tot een uitbarsting bij de Rotterdammer. "Ik heb al 1500 keer tai chi gedaan in het park, maar ik krijg dat fucking kut-Woonstad niet uit mijn hoofd. Ik heb geen rust in mijn ziel." Rechter: "Ja, nu snap ik het wel..."

Aboutaleb zal hij niet meer lastigvallen, beloofde hij. Maar hij heeft de reclassering al wel een brief geschreven, bestemd voor de koning en de premier. Over Woonstad. "Ik heb de tijd want ik ben alles kwijt. Ze hebben een activist van mij gemaakt."

Nieuwe plannen heeft hij wel. "Ik ga andere slachtoffers van Woonstad zoeken en kijken of ik die kan helpen. Verder denk ik aan flyeren, of gele hesjes..."

De rechter in Rotterdam doet op 11 juli uitspraak.