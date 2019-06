'Bijen op je auto? Wacht één dag en dan zijn ze weg'

Een bijenplaag op de brug in Rotterdam-Schiebroek of de wanhopige man met 20 duizend bijen op de portier van zijn auto; daar kijkt De Ruiter niet van op

Of gewoon in het 'wild' natuurlijk Foto: Henk Gerkema

Of op hangmatten Foto: Henk Gerkema

Bijenzwermen onder fietsenzadels, op auto's of bij bruggen. Vreemd? Nee, zegt akkerbouwer Martin de Ruiter uit Strijen. Zeker in de zomermaanden is het helemaal niet gek om bijen op zo'n plek aan te treffen.

Een bijenplaag op de brug in Rotterdam-Schiebroek of de wanhopige man met 20 duizend bijen op de portier van zijn auto. De Ruiter kijkt er niet van op. "Dat soort plekken verbazen me niet", vertelt hij.

Vier bijenkasten heeft hij op zijn terrein staan en dus weet hij inmiddels wel hoe de beestjes in elkaar steken.



Hoe die bijen dan op zulke plekken komen, is volgens De Ruiter makkelijk uit te leggen. "Er zitten zo'n 50 duizend bijen in een kast en de koningin blijft dag in dag uit eitjes leggen. Op gegeven moment wordt de kast dan te klein." Op zo'n moment besluit ze dat er een nieuwe koningin moet komen.

Strandstoel

"Als die geboren is, verlaat de oude koningin de kast met de helft van het volk. En dan gaat ze zitten waar ze willen. Dat kan een boom, een strandstoel of een trampoline zijn. Ik maak de gekste dingen mee!"

Een bijenzwerm op een hangmat bijvoorbeeld. Of onder het zadel van een fiets. "Het belangrijkste om te weten is dat ze weer weg gaan. Die bijen zijn op zoek naar een onderkomen waar ze honing op kunnen slaan en eitjes kunnen leggen; een strandstoel is daar niet geschikt voor."

Zijn advies is dan ook om rustig af te wachten. "Jouw trampoline of hangmat is puur een tussenstop. Mensen raken nu eenmaal in paniek als ze een zwerm bijen tegenkomen, maar als je niets doet zijn ze binnen één dag weg."