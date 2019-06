Lesley Kerkhove bereikt hooftoernooi Wimbledon

Lesley Kerkhove heeft het hoofdtoernooi van Wimbledon bereikt. In de laatste ronde van de kwalificaties versloeg de inwoonster van Spijkenisse de Duitse Sabine Lisicki in drie sets.

In de eerste set voerde Lisicki de boventoon en won met 6-0. De twee daaropvolgende sets toonde Kerkhove veerkracht en won ze tweemaal met 6-4 van de nummer 283. Voor de geboren Zeeuwse is het haar tweede deelname aan een Grandslam toernooi. De 27-jarige vriendin van Edinho Pattinama kwalificeerde zich in 2017 voor de US Open.