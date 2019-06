Rijnmond in 5 minuten: donderdag 27 juni

Tijdens deze aflevering van Kijk op Rijnmond gaat presentatrice Suzanne Mulder op pad met akkerbouwer Martin de Ruiter uit Strijen. Hij vertelt wat we moeten doen als we deze zomer verrast worden met bijenzwermen onder fietsenzadels, op auto's of bij bruggen.

Ook is er aandacht voor twee Schiedamse basisscholen die dicht zijn vanwege de eikenprocessierups. Verder toont Kijk op Rijnmond een reportage over een weg die in Hoogvliet wordt afgesloten. De bewoners zijn daar op z'n zachtst gezegd niet blij mee.