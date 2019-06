Bestuurder busje rijdt in op agent in Rotterdam-Spangen, politieman schiet

In de Brederodestraat in Rotterdam-Spangen is een man donderdagavond met een busje ingereden op een agent. De politieman voelde zich zo bedreigd dat hij zijn wapen trok en de bus beschoot.

Eerder had een collega geprobeerd de man, die in de straat liep, staande te houden. De man gaf daaraan geen gehoor, rende weg en stapte in het busje. In een poging om weg te komen, reed hij in op de agent. De politieman, die op de fiets was, trok daarop zijn wapen en schoot.

Ondanks de beschieting wist de bestuurder van het busje te vluchten. Hij is later op de avond aangehouden op de Stadhouderslaan in Rotterdam.

Volgens een woordvoerder van de politie is de agent enorm geschrokken, maar raakte hij niet gewond. Hoeveel schoten er zijn gelost, is niet bekend. Ook over de identiteit van de gearresteerde man kan de politie nog niets zeggen.